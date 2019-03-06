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İranlı Kullanıcılardan Apple\'a "dijital Irkçılık" Suçlaması

İRAN’DA GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARIN IOS SÜRÜMLERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ İRANLI KULLANICILARIN APPLE\'A

İranlı Kullanıcılardan Apple\'a "dijital Irkçılık" Suçlaması

İRAN’DA GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARIN IOS SÜRÜMLERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ İRANLI KULLANICILARIN APPLE\'A

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
İranlı Kullanıcılardan Apple\'a

İRAN’DA GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMALARIN IOS SÜRÜMLERİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ İRANLI KULLANICILARIN APPLE'A "DİJİTAL IRKÇILIK" SUÇLAMASINA YOL AÇTI

İRAN HABERLEŞME VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAKANI MUHAMMED CEVAD AZERİ CEHROMİ: "DAHA ÖNCE APPLE ÜRÜNLERİNİ SEVEREK KULLANAN BİRÇOK KİŞİ SON ZAMANLARDA İRANLI ŞİRKETLERE GETİRİLEN KISITLAMALAR NEDENİYLE TELEFONLARINI KULLANMAYI BIRAKTI"

Ankara, 6 Mart 19 : ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple'ın, İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını AppStore'dan kaldırmasına İran'da kullanıcılardan ve hükümetten tepki geldi. 

İran medyasına yansıyan haberlere göre, kullanıcılar İran’da geliştirilen mobil uygulamaların Apple'a ait işletim sistemi IOS sürümlerine bir haftadır erişemiyor.

ABD'li şirket tarafından engellenen uygulamalar arasında İranlı kullanıcıların sıklıkla kullandığı bankalar, çevrimiçi ödeme firmaları, turizm ve gıda dağıtım hizmetlerinin de bulunması kullanıcıların tepkisine yol açtı.  

APPLE'A "DİJİTAL IRKÇILIK" SUÇLAMASI

Söz konusu hizmetleri sunan şirketler, uygulanan kısıtlamalar hakkında kullanıcılarını kısa mesajla bilgilendirirken İranlı kullanıcılar sosyal medya üzerinden Apple'a tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Apple'ı "dijital ırkçılıkla" suçladı.

Konuya ilişkin Apple tarafından henüz açıklama yapılmadı ancak şirket 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "telefonların ekranlarını kaydeden ve zararlı kodlar içererek kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği tespit edilen uygulamaların AppStore'dan çıkarılacağı" uyarısında bulunmuştu. İran menşeli uygulamalara getirilen kısıtlamaların bu uyarıyla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. 

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında İran menşeli uygulamaların AppStore'dan çıkarılmasına tepki gösterdi.

İranlı kullanıcıların kısıtlamalar nedeniyle Apple ürünlerinden uzaklaştığını belirten Cehromi, "Daha önce Apple ürünlerini severek kullanan birçok kişi son zamanlarda İranlı şirketlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle telefonlarını kullanmayı bıraktı." dedi. 

Cehromi, bakanlığın kısa süre sonra konuyla ilgili bir rapor yayımlayacağını sözlerine ekledi.

APPLE ABD YAPTIRIMLARINA RAĞMEN İRAN PAZARININ YÜZDE 11'İNE SAHİP

Dünyanın öncü akıllı telefon ve elektronik üreticilerinden biri olan Apple, Washington yönetiminin Tahran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a resmi olarak cihaz satışı gerçekleştiremiyor ancak halk yurt dışından getirilen Apple ürünlerini kullanıyor.

Cehromi, geçen yıl mart ayında yaptığı bir konuşmada, İran'da akıllı telefon pazarının yüzde 11'inin Apple şirketinin elinde olduğunu açıklamıştı. 

Apple, Ağustos 2017'de de İranlı uygulama geliştiricilere ait IOS uygulamalarını AppStore'dan kaldırmıştı.

(AA/RU/FEZ)
 

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