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İranlı komutan: “ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde“

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.

İranlı komutan: “ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde“

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 13:41
İranlı komutan: “ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde“

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti. 
ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, "Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir." ifadesini kullandı.
İranlı komutan, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda hedef alacakları imasında bulunarak, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
 

Son Güncelleme: 04.01.2020 17:44
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