İranlı 7 yaşındaki çocuk, Muhammed Salah'a meydan okudu

İranlı 7 yaşındaki Muhammed Taha Pourhosseini, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen Mısırlı forvet oyuncu Muhammed Salah'a teknik becerileriyle meydan okudu.

Muhammed Salah'ın bir içecek firması için çektiği reklam filminde yaptığı hareketleri yapan İranlı çocuğun videosu kısa sürede internette viral oldu. Futbol topunu şut çekerek bir tekerin içinden geçirmeyi başaran İranlı Muhammed, Mısırlı oyuncu Salah'ın hayranı olduğunu söyledi. Tekerin üstüne koyduğu kutuyu da Salah gibi şut çekerek deviren küçük futbolcu, ilk olarak kardeşinin kendisini eğittiğini söyledi.

İran'da bir futbol kulübünde çalışmaya başlayan Muhammed, Liverpool formasıyla Salah'a duyduğu hayranlığı anlattı. Mısırlı forvet oyuncuya seslenen Mohamed bir dileği olduğunu söyledi:

"Umarım bir gün seninle buluşur ve dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim"