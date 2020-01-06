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SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK

İran’dan ABD'ye “askeri karşılık verilecek“ açıklaması

Şemhani: "ABD'ye kesinlikle karşılık verilecek"

İran’dan ABD'ye “askeri karşılık verilecek“ açıklaması

Şemhani: "ABD'ye kesinlikle karşılık verilecek"

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:06
İran’dan ABD'ye “askeri karşılık verilecek“ açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi.
İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran’ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran’ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

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ABD'nin 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, İran yönetimi de Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
Iran Abd Askeri Karşılık
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