banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075
KKTC'ye 15 günlük vizeyle giriş yaptı 7 yıl kaldı
KKTC'YE 15 GÜNLÜK VİZEYLE GİRİŞ...
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Ani ölüm: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM: 18 YAŞINDAKİ GENÇ...
Esentepe'ye ateş düştü
ESENTEPE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
banner307

İran’da yoga dersine polis baskını: 30 kişi gözaltına alındı

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

İran’da yoga dersine polis baskını: 30 kişi gözaltına alındı

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

26 Mayıs 2019 Pazar 18:21
İran’da yoga dersine polis baskını: 30 kişi gözaltına alındı

Ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersinin eğitmeninin de gözaltına alındığı açıklandı. Kadın ve erkeklerin birlikte spor yapmasının yasak olduğu ülkenin haber ajanslarından Tasnim Haber Ajansı’na göre şehirdeki adalet bakanlığı yetkilisi Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi. Süleymani, “Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu” dedi.

banner317
Gülistan Bölgesi’nin başkenti Gorgan’da İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı olan Süleymani, gözaltına alınan kişilerin ne giydiği ya da “nasıl davranışlar sergilediği” konusunda detaylı bilgi vermedi. Güvenlik güçlerinin, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ettiği, bunun üzerine operasyon yapıldığını söyledi. Genç Gazeteciler Kulübü’nün de haberleştirdiği olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarından biri “Şeriat’a göre ‘yoga’ kelimesinin bile sorunlu olduğunu düşünüyorlar” yazdı.
Başka bir kullanıcı, “Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok” yazdı. ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti. Bazıları da gitmeyi planladıkları yoga eğitimlerini iptal ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu: “Sanırım yetkililer bu ülkede tam olarak ne yapmaya iznimiz olduğunu bize açıklamalı.”

2017’de de İran spor yetkilileri zumbayı ve “uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini” yasaklamıştı. O dönem İran’daki ‘Herkes için Spor Federasyonu’ Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin “İslam ideolojisiyle uyuşmadığı” gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti. Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak “İslama uygun olmayan kıyafetlerle” gizli saklı yapılan bu toplanmalar, hoş karşılanmıyor. Süleymani, operasyonla ilgili açıklama yaparken sosyal medyada bu tip paylaşımların ve etkinliklerin yeterince denetlenmemesini eleştirdi.

İran’da Twitter yasak. Instagram paylaşımları ise, gittikçe artan oranda İranlı yetkililer tarafından denetleniyor. Bu hafta, üç sokak müzisyeninin sosyal medya hesaplarına “suç unsuru barındıran içerik” sebebiyle el konuldu. Instagram hesabı kamuya kapatılan şarkıcı Negar Muazzam hakkında da, İsfahan Bölgesi’nde bir grup turist için gösteri düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dükkân ‘farelerini’ çırılçıplak soyup dövdüler
Dükkân ‘farelerini’ çırılçıplak soyup dövdüler
Karın ağrısıyla doktora gitti… Midesinden çıkanlar şok etti!
Karın ağrısıyla doktora gitti… Midesinden çıkanlar şok etti!
Uçağa geç kalan Meksikalı Bakan istifa etti
Uçağa geç kalan Meksikalı Bakan istifa etti
Cezayir'de Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı
Cezayir'de Cumhurbaşkanı adayı çıkmadı
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı
Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
Papua Yeni Gine Başbakanı O'neill İstifa Etti
Papua Yeni Gine Başbakanı O'neill İstifa Etti
Peru'da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Peru'da 8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malezya'nın Kuzey Kara Sularına Giriş Ve Çıkış Yasağı Konuldu
Malezya'nın Kuzey Kara Sularına Giriş Ve Çıkış Yasağı Konuldu
Peru'da çok şiddetli deprem!
Peru'da çok şiddetli deprem!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim