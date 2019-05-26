İran’da yoga dersine polis baskını: 30 kişi gözaltına alındı

Ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersinin eğitmeninin de gözaltına alındığı açıklandı. Kadın ve erkeklerin birlikte spor yapmasının yasak olduğu ülkenin haber ajanslarından Tasnim Haber Ajansı’na göre şehirdeki adalet bakanlığı yetkilisi Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi. Süleymani, “Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu” dedi.

2017’de de İran spor yetkilileri zumbayı ve “uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini” yasaklamıştı. O dönem İran’daki ‘Herkes için Spor Federasyonu’ Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin “İslam ideolojisiyle uyuşmadığı” gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti. Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak “İslama uygun olmayan kıyafetlerle” gizli saklı yapılan bu toplanmalar, hoş karşılanmıyor. Süleymani, operasyonla ilgili açıklama yaparken sosyal medyada bu tip paylaşımların ve etkinliklerin yeterince denetlenmemesini eleştirdi.

İran’da Twitter yasak. Instagram paylaşımları ise, gittikçe artan oranda İranlı yetkililer tarafından denetleniyor. Bu hafta, üç sokak müzisyeninin sosyal medya hesaplarına “suç unsuru barındıran içerik” sebebiyle el konuldu. Instagram hesabı kamuya kapatılan şarkıcı Negar Muazzam hakkında da, İsfahan Bölgesi’nde bir grup turist için gösteri düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.