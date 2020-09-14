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İran'da Son 24 Saatte 156 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 23 bin 313'e yükseldi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
İran'da Son 24 Saatte 156 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
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 İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 23 bin 313'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 619 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 23 bin 313'e, vaka sayısının da 404 bin 648'e çıktığını belirtti.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 798'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari,  iyileşenlerin sayısının da 348 bin 13'e ulaştığı bilgisini verdi.

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Lari, ülkede şu ana kadar  3 milyon 586 bin 848 kişiye test yapıldığını aktardı.
İranlı yetkili ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın da "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Ülkede günlük Kovid-19 vakaları 31 Ağustos'ta  1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Ancak muharrem ayı etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada, insanların gidiş-gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonraki vaka ve yatırılan hasta sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.
 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 16:25
Anahtar Kelimeler:
Iran
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