İran'da Son 24 Saatte 156 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 23 bin 313'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 619 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 23 bin 313'e, vaka sayısının da 404 bin 648'e çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 798'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşenlerin sayısının da 348 bin 13'e ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, ülkede şu ana kadar 3 milyon 586 bin 848 kişiye test yapıldığını aktardı.İranlı yetkili ayrıca Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın da "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.Ülkede günlük Kovid-19 vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Ancak muharrem ayı etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada, insanların gidiş-gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonraki vaka ve yatırılan hasta sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.