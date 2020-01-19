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İran'da Sel Felaketinin Bilançosu 250 Milyon Dolar

Tahran, 19 Ocak 20 (.): İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak\'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı. 

İran'da Sel Felaketinin Bilançosu 250 Milyon Dolar

Tahran, 19 Ocak 20 (.): İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak\'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı. 

19 Ocak 2020 Pazar 13:56
İran'da Sel Felaketinin Bilançosu 250 Milyon Dolar

Tahran, 19 Ocak 20 (.): İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'tan bu yana devam eden sel felaketi 250 milyon dolar zarara yol açtı. 
Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, selin altyapıya, tarıma ve yerleşimlere verdiği toplam zararın 250 milyon doları bulduğunu belirtti.
Eyalete bağlı Kenarek, Çabahar, Serbaz, Neyşeker, Kasrkend ve Fenuc kentlerinin selde büyük hasar gördüğünü aktaran Muhubeti, yolları ulaşıma kapanan 875 köyden 845'ine ulaşım sağlandığını, 35 köyün ise yollarının hala kapalı olduğunu ifade etti. 
RUHANİ'YE ELEŞTİRİ

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Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 9 Ocak’ta meydana gelen selden ancak 9 gün sonra, dün bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu oldu. Reformist gazetelerden "Şark", bugünkü manşetinde “Ruhani sele yetişemedi” ifadelerini kullandı.
İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
(AA/RÇ/HÖ)
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 09:44
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