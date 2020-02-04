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İran'da Mart 2019'dan Bu Yana 716 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tahran, 4 Şubat 20 : İran\'da Mart 2019\'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda 716 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

İran'da Mart 2019'dan Bu Yana 716 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tahran, 4 Şubat 20 : İran\'da Mart 2019\'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda 716 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

04 Şubat 2020 Salı 09:45
İran'da Mart 2019'dan Bu Yana 716 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tahran, 4 Şubat 20 : İran'da Mart 2019'dan bu yana düzenlenen operasyonlarda 716 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Başkan Yardımcısı Nasir Aslani, devlet medyasında yer alan açıklamasında, gençlerin uyuşturucuya alıştırılmasının "emperyal güçlerin" kültürel, sosyal ve ekonomik nüfuz planlarının bir parçası olduğunu ileri sürerek buna karşı mücadele edeceklerini söyledi.

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Uyuşturucunun Avrupa Birliği ülkelerine gitmemesi için yoğun çaba gösterdiklerini ve bu konuda ciddi fedakârlık yaptıklarını dile getiren Aslani, ancak söz konusu ülkelerin bu mücadelede kendilerine sağladığı katkının yeterli olmadığını dolayısıyla bunun olumsuz sonuçlarından etkileneceklerini ifade etti.

İran takvimine göre yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart 2019'dan bu yana 716 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini aktaran Aslani, uyuşturucu çetelerine karşı düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda kayıp verdiklerini kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanımında İran dünyada ikinci sırada yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarında, Avrupa'dan sonra İran'ın yüzde 15'lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor. Uyuşturucunun İran'daki temel sorunlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

(AA/RU/GÜL)

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:41
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