İran Savunma Bakanı Hatemi Husilerin Tahran Büyükelçisiyle Görüştü

Tahran, 24 Aralık 19 (.): İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Husilerin sözde hükümetinin Tahran büyükelçisi olarak atadığı İbrahim Muhammed ed-Deylemi ile bir araya geldi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deylemi ile görüşen Hatemi, "Yemen'deki direnişin" Suudi Arabistan'ın gelişmiş silahlara dayanarak yürüttüğü planları boşa çıkarttığını savunarak, "Yemen'deki savaşın askeri bir çözümü yoktur. Bu sorun, ülkedeki siyasi tarafların müzakeresiyle çözülür. Yemen, tüm Yemenlilerindir ve huzurlu ortamda yapılacak Yemen-Yemen müzakereleri sorunun pratik çözümüdür." ifadelerini kullandı.



Husileri kastederek Yemenlilerin gelişmiş yerli silah ürettiğini savunan Hatemi, "Yemen bugün askeri açıdan öyle bir güce ulaştı ki düşman cephesinin en derinine nüfuz edebiliyor ve düşmanın hedeflerini bin kilometreden vurabiliyor. Bu şekilde bölgenin askeri, güvenlik ve siyasi dengelerini bozabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.(AA/TUĞ/HÖ)