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İran Savunma Bakanı: "bundan Sonraki Adımımız Abd\'nin Tutumuna Bağlı"

Tahran, 8 Ocak 20 (.): İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD\'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

İran Savunma Bakanı: "bundan Sonraki Adımımız Abd\'nin Tutumuna Bağlı"

Tahran, 8 Ocak 20 (.): İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD\'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:17
İran Savunma Bakanı:

Tahran, 8 Ocak 20 (.): İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

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 Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.

Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı. 

(AA/TUĞ/FEZ)

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