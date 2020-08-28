banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
462.435
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7680
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

İran Sağlık Bakanı\'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı

 

28 Ağustos 2020 Cuma 18:20
İran Sağlık Bakanı\'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
banner337
banner351


 "KEŞKE SALGININ YENIDEN ARTTIĞI BU ZOR GÜNLERDE MÜSRIF ŞEKILDE YAPILAN BU SEYAHATLERI ENGELLEYEBILMEK IÇIN RICA VE YALVARMANIN ÖTESINDE BIR GÜÇ, IRADE, ARAÇ YA DA YARDIMA SAHIP OLSAYDIM DA MESLEKTAŞLARIMIN ÇEKTIĞI SIKINTI VE MAZLUMIYETTEN UTANÇ DUYMASAYDIM"

Ankara, 28 Ağustos 20 (.):  İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin vaka ve can kayıplarındaki artışa rağmen seyahat uyarılarına ve tedbirlere riayet edilmemesine tepki gösterdi. 

Bakan Nemeki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bazı kesimlerin Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere riayet etmemesinden ve yetkililerin zorunlu olmadıkça yolculuk edilmemesine ilişkin uyarılarına karşın seyahatlerin sürmesinden şikayet etti. 

Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarından bazılarının virüse yakalandığını bazılarının da hayatını kaybettiğine dikkati çeken Nemeki, "Keşke salgının yeniden arttığı bu zor günlerde müsrif şekilde yapılan bu seyahatleri engelleyebilmek için rica ve yalvarmanın ötesinde bir güç, irade, araç ya da yardıma sahip olsaydım da meslektaşlarımın çektiği sıkıntı ve mazlumiyetten utanç duymasaydım." ifadelerini kullandı.

Nemeki, virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personelinin, bazı kesimlerin kayıtsızlık ve dikkatsizliğinin kurbanı olduğundan yakınırken mevcut durumun devam etmesi halinde sonbaharda salgının şiddetleneceği uyarısında bulundu. 

HALK YETKILILERIN SEYAHAT UYARILARINA KULAK ASMIYOR 

İranlı yetkililer, özellikle ülkenin kuzeyindeki Mazenderan ve Gilan gibi tatil beldelerinde Kovid-19'la ilgili vaka artışlarının yerli turistlerin tatil için bu eyaletlere gelmesiyle bağlantılı olduğunu ve halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyor ancak bu çağrılar büyük ölçüde karşılık bulmuyor. 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise tavsiyelerin ötesinde kısıtlamaların yeniden getirilmesi gerektiğini vurgulasa da hükümet, ülkedeki ekonomik kriz ortamı nedeniyle geniş çaplı kısıtlamaları tekrar uygulamaktan kaçınıyor. 

banner341
SEYAHATLER, SAĞLIK BAKANI ILE TURIZM BAKANI ARASINDA TARTIŞMAYA YOL AÇTI

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle turizm sektörünün 12 trilyon tümen (serbest kur üzerinden yaklaşık 600 milyon dolar) zarar ettiğini ve sektörün çökmesinden endişe duyduğunu belirtmişti. 

Munisan, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun halka zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını da "Seyahat koronavirüsün yayılmasında en az etkiye sahip." ifadesiyle eleştirince Sağlık Bakanı Nemeki'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. 

Nemeki, seyahatlerin virüsün yayılmasında etkisi olmadığını savunan Turizm Bakanı Munisan'a "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var? Virüsü İran'ın her noktasına yolculardan başka kim götürdü?" ifadeleriyle tepki göstermişti. 

-GÜNLÜK CAN KAYBI 235'E KADAR YÜKSELDI 

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta tespit edilen Kovid-19'a ilişkin vakalar mayısta 802'ye kadar inmişti. Vakaların azalmasıyla ülkede yaklaşık 1 ay sürdürülen eyaletler arası seyahat yasağı gibi sıkı tedbirler kademeli olarak kaldırılmıştı. 

Tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle hazirandan itibaren vakalar ve can kayıpları yeniden artışa geçmişti.

Ülkede 25 Mayıs'ta 34'e kadar inen günlük can kaybı, 28 Temmuz'da 235 kişinin bir günde hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bugüne gelindiğinde ülkede son 24 saatte 112 can kaybı, 2 bin 115 de vaka açıklandı. Son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 21 bin 249'a, vaka sayısı da 369 bin 911'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadele sırasında en az 164 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
(AA/ŞEB)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(doğu Akdeniz'de) Diplomatik Çözüm Acil Hedefimiz"
Japonya'da
Japonya'da "uçan Araba” Projesinde Yolculu Deneme Uçuşu
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Ab Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Ab Doğu Akdeniz'de Diyalog İstiyor
Yunanistan Türkiye'ye Yaptırım İstiyor
Yunanistan Türkiye'ye Yaptırım İstiyor
Merkel'den Doğu Akdeniz Açıklaması
Merkel'den Doğu Akdeniz Açıklaması

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim