banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100432
ALTIN
281.832
DOLAR
5.6668
STERLİN
6.9379
EURO
6.2547
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
banner306

İran Nükleer Araştırma Ve Geliştirmeyle İlgili Taahhütlerini Askıya Aldı

Tahran, 5 Eylül 19 (.): İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi. 

İran Nükleer Araştırma Ve Geliştirmeyle İlgili Taahhütlerini Askıya Aldı

Tahran, 5 Eylül 19 (.): İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi. 

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
İran Nükleer Araştırma Ve Geliştirmeyle İlgili Taahhütlerini Askıya Aldı

Tahran, 5 Eylül 19 (.): İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi. 
Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtti. 
İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer teknoloji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ifade eden Ruhani, 5+1 ülkelerinin İran ile nükleer anlaşma için yaptığı müzakerelerin en büyük bölümünün araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili olduğunu hatırlattı. Ruhani, cuma gününden itibaren Atom Enerjisi Kurumunun "nükleer anlaşmadaki bu sınırlamaları bir kenara bırakacağını" bildirdi.  

banner317
Atılacak adımla nükleer teknolojideki araştırma ve geliştirmede yeni atılımlara ve çeşitli santrifüjlerin geliştirilmesine şahit olunacağını aktaran Ruhani, uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu alandaki faaliyetlere hız verileceğini dile getirdi.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) kararları çerçevesinde "barışçıl" adımlar atacağını savunan Ruhani, "Avrupa Birliği'nin önünde 60 günlük bir süre daha var, onlar taahhütlerine ne zaman uyarsa biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneriz." diye konuştu. 
(AA/GÖZ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Ve Abd'nin Bir Sonraki Ticaret Müzakeresi Ekimde...
Çin Ve Abd'nin Bir Sonraki Ticaret Müzakeresi Ekimde...
İngiliz Vekil, Borıs Johnson'ın Müslüman Kadınlardan Özür Dilemesini İstedi
İngiliz Vekil, Borıs Johnson'ın Müslüman Kadınlardan Özür Dilemesini İstedi
Avam Kamarası Anlaşmasız Brexit'i Önleyecek Tasarıyı Onayladı
Avam Kamarası Anlaşmasız Brexit'i Önleyecek Tasarıyı Onayladı
Youtube'a "çocuk Hakları İhlalinden" 170 Milyon Dolar Ceza
Youtube'a "çocuk Hakları İhlalinden" 170 Milyon Dolar Ceza
İngiliz Parlamentosu Erken Seçim Teklifini Kabul Etmedi
İngiliz Parlamentosu Erken Seçim Teklifini Kabul Etmedi
Huawei'den Abd'ye Siber Saldırı Suçlaması
Huawei'den Abd'ye Siber Saldırı Suçlaması
Nijer'de Seller Bir Ayda 42 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Nijer'de Seller Bir Ayda 42 Kişinin Ölümüne Yol Açtı
Esa Ve Spacex Uyduları Çarpışmanın Eşiğinden Döndü
Esa Ve Spacex Uyduları Çarpışmanın Eşiğinden Döndü
Rus Ve Abd'li Genelkurmay Başkanları Suriye'yi Görüştü
Rus Ve Abd'li Genelkurmay Başkanları Suriye'yi Görüştü
ABD'de Michigan eyaleti “elektronik sigara“ satışlarını yasakladı
ABD'de Michigan eyaleti “elektronik sigara“ satışlarını yasakladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim