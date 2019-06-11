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İran New York Times Muhabirinin Gazetecilik Faaliyetlerini Yasakladı

İRAN YÖNETİMİ, NEW YORK TİMES GAZETESİNİN TAHRAN MUHABİRİ THOMAS ERDBRİNK\'İN BASIN AKREDİTASYONUNU GEREKÇE GÖSTERMEDEN İPTAL EDEREK, GAZETECİLİK FAALİYETLERİNİ YASAKLADI

İran New York Times Muhabirinin Gazetecilik Faaliyetlerini Yasakladı

İRAN YÖNETİMİ, NEW YORK TİMES GAZETESİNİN TAHRAN MUHABİRİ THOMAS ERDBRİNK\'İN BASIN AKREDİTASYONUNU GEREKÇE GÖSTERMEDEN İPTAL EDEREK, GAZETECİLİK FAALİYETLERİNİ YASAKLADI

11 Haziran 2019 Salı 08:56
İran New York Times Muhabirinin Gazetecilik Faaliyetlerini Yasakladı

İRAN YÖNETİMİ, NEW YORK TİMES GAZETESİNİN TAHRAN MUHABİRİ THOMAS ERDBRİNK'İN BASIN AKREDİTASYONUNU GEREKÇE GÖSTERMEDEN İPTAL EDEREK, GAZETECİLİK FAALİYETLERİNİ YASAKLADI
Ankara, 11 Haziran 19 : İran, New York Times'ın Tahran muhabirinin gazetecilik faaliyetlerini yasakladı.  
New York Times'ın haberine göre, İran yönetimi, gazetenin Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal ederek, gazetecilik faaliyetlerini yasakladı. 
İran'da 2012'den bu yana gazetecilik yapan Hollanda vatandaşı Erdbrink'in basın akreditasyonunun İran hükümeti tarafından iptal edilmesi nedeniyle şubat ayından bu yana gazetecilik faaliyetlerinde bulunamadığı belirtildi. 

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İran devlet televizyonu da New York Times gazetesinin Hollandalı muhabirinin basın akreditasyonunun şubattan bu yana uzatılmadığını teyit etti. 
Tahran yönetimi 2015'te de Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri Jason Rızaiyan'ı casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etmişti. Rızaiyan, nükleer anlaşmanın yürürlüğe girdiği Ocak 2016'da İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı. 
(AA/ÖZ/HÖ)
 

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