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İran Merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Bae Ve Bahreyn\'in İsrail\'le Normalleşmesini Kınadı

İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY\'İN ULUSLARARASI İLİŞKİLER DANIŞMANI ALİ EKBER VELAYETİ:  

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:21
İran Merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Bae Ve Bahreyn\'in İsrail\'le Normalleşmesini Kınadı
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İRAN LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY'İN ULUSLARARASI İLİŞKİLER DANIŞMANI ALİ EKBER VELAYETİ:  "BAHREYN VE BAE YÖNETİCİLERİ SİYONİST REJİMİ RESMEN TANIYARAK YANLIŞ VE ZARARLI BİR ADIM ATMIŞTIR. İSLAM DÜNYASININ GENELİNDE BUNLARA GERÇEK MUHALEFET DALGASI OLUŞMUŞTUR" 
"KÖRFEZ'DEKİ BAZI ÜLKELER BOŞ UMUTLARLA ABD VE İSRAİL'İN KUKLASI OLDULAR"
Tahran, 16 Eylül 20 : İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasını kınayarak Filistin davasına destek çağrısında bulundu.
Genel Sekreterliğini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin yaptığı İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı, BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasını dün Beyaz Saray'da imzalamaları üzerine 50 ülkeden alim, düşünür, uzman ve aydının katılımıyla başkent Tahran'da video konferans aracılığıyla olağanüstü toplantı düzenledi. 
Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Filistin'in İslam dünyasının ilk meselesi olduğu belirtilerek, "Filistinli hareketler, 70 yılda direniş ve müzakere yoluyla Filistin'in bağımsızlığı için çaba gösterdiler. Uzun müzakere süreçlerinde İsrail rejimi, şehirleri genişletmekten ve emperyalist güçlerin desteğini almaktan başka bir şey yapmadı. Bu süreçte fırsatlar elden kaçtı ve Filistin halkı için hiçbir kazanım olmadı." ifadeleri kullanıldı. 

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BAE ve Bahreyn ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın kınandığı açıklamada İslami ve uluslararası kamuoyuna Filistin davasını destekleme çağrısı yapıldı. 
İran merkezli Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti de düzenlediği basın toplantısında "BAE ve Bahreyn attıkları bu adımın hesabını verecekler" tehdidinde bulunarak, "Bahreyn ve BAE yöneticileri siyonist rejimi resmen tanıyarak yanlış ve zararlı bir adım atmıştır. İslam dünyasının genelinde bunlara gerçek muhalefet dalgası oluşmuştur. Körfez'deki bazı ülkeler boş umutlarla ABD ve İsrail'in kuklası oldular." diye konuştu. 
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.
(AA/ÖZ/HA)
 

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