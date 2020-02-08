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İran Lideri Hamaney: “yaptırımları Fırsata Dönüştürerek Petrole Bağımlılıktan Kurtulmalıyız”

Tahran, 8 Şubat 20 : İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD\'nin tek taraflı yaptırımları sayesinde ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulabileceğini söyledi.

İran Lideri Hamaney: “yaptırımları Fırsata Dönüştürerek Petrole Bağımlılıktan Kurtulmalıyız”

Tahran, 8 Şubat 20 : İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD\'nin tek taraflı yaptırımları sayesinde ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulabileceğini söyledi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 11:36
İran Lideri Hamaney: “yaptırımları Fırsata Dönüştürerek Petrole Bağımlılıktan Kurtulmalıyız”

Tahran, 8 Şubat 20 : İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sayesinde ülke ekonomisinin petrole bağımlılıktan kurtulabileceğini söyledi.
İran lideri Hamaney, başkent Tahran’daki konutunda hava kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri ile mensuplarını kabul etti. 
Savaş olmaması ve “düşman tehdidinin” sona ermesi için güçlenmeleri gerektiğini belirten Hamaney, zayıf kalmalarının “düşmanı” saldırıya teşvik edeceğini dile getirdi. 
Ülke yetkililerinin bilinçli hareket etmesi halinde yaptırımların fırsata dönüştürülebileceğini aktaran Hamaney, “Yaptırımlardan istifade ederek ülke ekonomisi petrole bağımlılıktan kurtarılabilir. Birçok sorunun nedeni de petrole bağımlılıktan kaynaklanıyor.” diye konuştu.

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ABD yönetimindeki birçok yetkilinin de İran ekonomisinin petrole bağlı kalması için yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Hamaney, önceki ABD Başkanlarının İran’a karşı politikaları örtülü yürüttüğünü ancak mevcut yönetimin bunu açıktan yaptığını söyledi. 
Hamaney, “Hiçbir ülke için tehdit değiliz, ülkemizin güvenliğini sağlama ve tehditleri bertaraf etmenin peşindeyiz." dedi.
(AA/AK/HÖ)
 

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