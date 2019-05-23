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İran Lideri Hamaney\'den "nükleer Anlaşmaya İnancım Yoktu" Açıklaması

İRAN LİDERİ ALİ HAMANEY:

İran Lideri Hamaney\'den "nükleer Anlaşmaya İnancım Yoktu" Açıklaması

İRAN LİDERİ ALİ HAMANEY:

23 Mayıs 2019 Perşembe 06:27
İran Lideri Hamaney\'den

İRAN LİDERİ ALİ HAMANEY: "NÜKLEER ANLAŞMA İLK YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE DE ÇOK FAZLA İNANCIM YOKTU. SAYIN CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA BU KONUYU DEFALARCA KEZ DİLE GETİRDİM VE BİRÇOK KONUDA UYARILARDA BULUNDUM"

Tahran, 23 Mayıs 19 (.): İran lideri Ali Hamaney, başlangıçta da nükleer anlaşmanın uygulanmasına dair çok fazla inancının olmadığını ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. 

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran'da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, nükleer anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

"NÜKLEER ANLAŞMAYA DAİR ÇOK FAZLA İNANCIM YOKTU"

Hamaney, nükleer anlaşma ile ilgili olarak yetkililere yazdığı mektupta bunun hangi şartlarda onaylanması gerektiğini belirttiğini ancak bu şartların yerine getirilmemesi halinde bunun uygulanmamasını söylemenin kendi görevi olmadığını ifade etti. 

Nükleer anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili olarak İran "rehberlik makamı"nın müdahil olmaması gerektiğini kaydeden Hamaney, "Rehberlik makamı, uygulamaya karışmamalı ve önünü kesmemelidir ancak devrimin genel yapısını ilgilendiren bir durum olursa o zaman müdahil oluruz." diye konuştu. 

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Hamaney, konuyla ilgili olarak düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı'na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum."

"PARLAMENTER SİSTEMİN SORUNLARI BAŞKANLIK SİSTEMİNİN SORUNLARINDAN DAHA FAZLADIR"

 Anayasanın iyi bir yapıya sahip olduğunu ve bu konuda sorun bulunmadığını belirten Hamaney, tüm ülkelerdeki gibi İran'da da yapıların zamanla yerine oturacağını ve eksikliklerin giderileceğini kaydederek, geçmişte Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi kurumunun olmadığını ancak daha sonra kurulduğunu söyledi.

Ülkenin yapısal açıdan sorunu bulunmadığına ancak uygulamada eksiklikler, yetersizlikler ve sorunların olabileceğine dikkati çeken Hamaney, parlamenter sistem ve başkanlık sistemiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Elbette ki sorumluluk makamında bulunan bizlerin yanlışları, normal bir kişinin yapacağı hatalar gibi değildir ve toplum arasında büyük yarılmalara yol açıyor. Parlamenter sistemin sorunları başkanlık sisteminin sorunlarından daha fazladır. Bu konuyu anayasayı inceleme toplantılarında ele aldık ve bu neticeye ulaştık."

Hamaney'in konuşması sırasında yan tarafında, 24 Temmuz 1987'de Basra Körfezi'ndeki ABD deniz kuvvetlerine ve kruvazörlerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Nadir Mehdavi'nin fotoğrafının yer alması dikkati çekti. Hamaney'in bu fotoğraf ile ABD'ye mesaj vermek istediği belirtildi. 

(AA/TUĞ/HA)

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