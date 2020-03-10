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İran Koronavirüs Nedeniyle İlk Kez Bir Şehri Karantinaya Aldı

Tahran, 10 Mart 20 (.): İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İran Koronavirüs Nedeniyle İlk Kez Bir Şehri Karantinaya Aldı

Tahran, 10 Mart 20 (.): İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

10 Mart 2020 Salı 08:13
İran Koronavirüs Nedeniyle İlk Kez Bir Şehri Karantinaya Aldı
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Tahran, 10 Mart 20 (.): İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Çabahar kenti koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.

Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Çabahar, koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.

NİŞABUR'DA KIRMIZI ALARM

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Bu arada ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi. 

Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, koronavirüs nedeniyle her sene nevruzda Meşhed kentinde yaptığı konuşmayı bu yıl iptal etti.

Ülkede daha önce salgına tedbir kapsamında 17 eyalete seyahat yasağı getirilmişti. 

İran'da ilk defa 19 Şubat’ta Kum kentinde görülen koronavirüs vakasının ardından Tahran yönetiminin bu kenti karantinaya almaması virüsün tüm ülkeye yayılmasına neden olmuştu. Hükümet yetkilileri karantina uygulamasını “Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma çağdışı bir uygulama” olarak değerlendirmişti. 

İran'da bugüne kadar aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 237 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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