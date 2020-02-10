banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120734
ALTIN
304.009
DOLAR
6.0124
STERLİN
7.7702
EURO
6.5847
Bu Hesap Tutmayacak
Bu Hesap Tutmayacak
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir sayın vekil?
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir...
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Siyasetin gözü kör olsun...
Siyasetin gözü kör olsun...

İran\'ın Uzaya Fırlattığı "zafer-1" Uydusu Hint Okyanusu\'na Düştü

Tahran, 10 Şubat 20 (.): İran\'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı

İran\'ın Uzaya Fırlattığı "zafer-1" Uydusu Hint Okyanusu\'na Düştü

Tahran, 10 Şubat 20 (.): İran\'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:43
İran\'ın Uzaya Fırlattığı

Tahran, 10 Şubat 20 (.): İran'ın doğal kaynaklar ile çevresel ve tarımsal gelişmeleri gözlemleyebilmek amacıyla dün gece uzaya fırlattığı "Zafer-1" adlı yerli üretim uydusunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Dünya'dan 530 kilometre yüksekte yörüngeye yerleştirilmesi hedeflenen "Zafer-1" uydusu dün akşam "Simorg" uydu taşıyıcı roketle uzaya fırlatıldı.

Uydunun istenen hıza ulaşmaması nedeniyle fırlatıldıktan 8 dakika sonra yörüngede kalamadığı ve Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi. "Zafer-1" uydusunun saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşması gerekirken 6 bin 500 kilometre kaldığı belirtildi. 

banner317
Devrimin 41'inci yılı kutlamalarına yetişmesi için dün başarısızlıkla sonuçlanan denemenin ardından İran'ın kısa sürede "Zafer-2" uydusunu uzaya göndereceği aktarıldı. 

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada  "Zafer" adlı uydunun, görüntü alma, haberleşme ve bilgi toplama gibi görevler icra edeceğini söylemişti.

İlk yerli üretim haberleşme uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında da yerli üretim bir uyduyu uzaya fırlatmış ancak uydunun yörüngeye yerleştirilme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.  

(AA/ÖZ/GÜL)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin’de Bombalı Terör Eylemi Sivilleri Hedef Aldı… En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı
Afrin’de Bombalı Terör Eylemi Sivilleri Hedef Aldı… En Az 4 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Saldırılarında 9 Sivil Daha Öldü
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Saldırılarında 9 Sivil Daha Öldü
Almanya'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi
Almanya'da Sabine Kasırgası Nedeniyle Birçok Uçuş İptal Edildi
Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Japonya'da karantina altındaki gemide 60 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi
Genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi
Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek
Jackie Chan bulana 858 bin TL ödül verecek
Avrupa Uzay Ajansının Güneş Uydusu Uzaya Fırlatıldı
Avrupa Uzay Ajansının Güneş Uydusu Uzaya Fırlatıldı
Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi
Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde İptaller Artıyor
Koronavirüs Salgınından Dolayı Mobil Dünya Kongresi'nde İptaller Artıyor
Avustralya’da yoğun yağışlar yüz binden fazla evi elektriksiz bıraktı
Avustralya’da yoğun yağışlar yüz binden fazla evi elektriksiz bıraktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim