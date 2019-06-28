banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.353
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3479
EURO
6.5832
Uçar 11 ay hapis yatacak
UÇAR 11 AY HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 ay hapis yatacak
15 AY HAPİS YATACAK
Mahkeme reddetti!
MAHKEME REDDETTİ!
banner306
Flaş Haber
15 ay hapis yatacak
Kapat

“iran\'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında"

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ABBAS MUSEVİ:

“iran\'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında"

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ABBAS MUSEVİ:

28 Haziran 2019 Cuma 14:38
“iran\'ın Nükleer Anlaşmadan Çekilmesi Seçenekler Arasında

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ ABBAS MUSEVİ: "AB ÜLKELERİ VAATLERİNE BAĞLI KALIRSA GERİ ADIM ATMAMIZ MÜMKÜNDÜR, FAKAT BU YÖNDE BİR GARANTİ ALAMAZSAK NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇIKMAK VE ÖNGÖRÜLEN DİĞER ADIMLARI ATMAK DA GELECEKTEKİ SEÇENEKLER ARASINDADIR"

 İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI GULAMHÜSEYİN DEHKANİ: "AB ÜLKELERİNDEN TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMALARINI İSTEDİK. AB HERHANGİ BİR ADIM ATMAYINCA, İRAN NÜKLEER ANLAŞMADAKİ TAAHHÜTLERİNİ AZALTMAK İÇİN ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI"

Tahran, 28 Haziran 19 : İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin taahhütlerine bağlı kalmaları yönünde bir güvence ortaya konulmazsa nükleer anlaşmadan çekilmelerinin seçenekler arasında olduğunu söyledi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehkani, nükleer anlaşmanın geleceği, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün yapılan toplantı ve İran'ın uranyum stokunu aşmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın daha önce attığı adımlardan geri dönüşünün mümkün olduğunu ve bunun bugün Viyana'daki toplantıdan çıkacak sonuca bağlı olduğunu ifade eden Musevi, "AB ülkeleri vaatlerine bağlı kalırsa geri adım atmamız mümkündür, fakat bu yönde bir garanti alamazsak nükleer anlaşmadan çıkmak ve öngörülen diğer adımları atmak da gelecekteki seçenekler arasındadır." diye konuştu. 

 VİYANA'DAKİ TOPLANTI NÜKLEER ANLAŞMANIN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile İranlı üst düzey yetkililerin katılacağı Viyana'daki toplantının son günlerde meydana gelen gelişmeler nedeniyle çok önemli ve belirleyici olduğuna dikkati çeken Musevi, "Bu toplantıdan nükleer anlaşmanın geleceğiyle ilgili nihai kararın çıkmasını bekliyoruz. İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı da bu toplantının sonunda alınacak kararlara bağlıdır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin vaatlerine ne derece bağlı kalacakları da belli olacaktır." ifadelerini kullandı. 

Musevi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmadaki 5 ülkeye gönderdiği mektupta ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin açıklamasında da bu konunun açıklandığını hatırlatarak, "İran'ın çok taraflı anlaşmaya tek taraflı olarak bağlı kalma yönündeki sabrı taşmak üzere." ifadesini kullandı.

"HER ZAMANKİ SÖZLER TEKRAR EDİLİRSE ANLAŞMANIN GELECEĞİ TEHLİKEYE GİRER"

banner317
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Viyana'daki toplantıdan somut ve uygulanabilir sonuçlar çıkması, tarafların vaatlerine bağlı kalması ve şu ana kadar uygulamaları gerekirken uygulamadıkları meselelerde pratik adımlar atmaları halinde nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Musevi, şunları kaydetti:

"Viyana'daki toplantı sonucunda her zamanki sözler tekrar edilirse nükleer anlaşmanın da geleceği tehlikeye girer. Bu durumda İran daha önce açıkladığı gibi nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde adım atmaya devam edecektir. Eğer attıkları adımlar İran'ı ikna ederse bizim de attığımız adımlardan geri dönüşümüz mümkündür."

"İRAN TAAHHÜTLERİNİ AZALTMAK İÇİN ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dehkani de Viyana'daki toplantının ardından AB ülkelerinden bu konudaki ciddiyetlerini göstermelerini ve somut adım atmalarını beklediklerini söyledi. 

AB ülkelerinin İran'ın beklentilerini karşılayacak adımları atması durumunda kendileri açısından da sürecin normale döneceğini aktaran Dehkani, "AB ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını istedik. AB herhangi bir adım atmayınca, İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmak için adım atmak zorunda kaldı. İran farklı kanallardan da konunun muhatabı olan isimlere gerekli mesajları iletti." dedi.

Dehkani, uranyum zenginleştirme konusunda da AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesi halinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ilan ettiği adımların atılacağını sözlerine ekledi. 

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum stok miktarını aşacağını duyurmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadı.

(AA/ÖZ/SEL)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Abd'ye Geçmek İsteyen 450'den Fazla Göçmen Yakalandı
Meksika'da Abd'ye Geçmek İsteyen 450'den Fazla Göçmen Yakalandı
Filipinler'de Askeri Kampa Saldırı: 5 Ölü, 9 Yaralı
Filipinler'de Askeri Kampa Saldırı: 5 Ölü, 9 Yaralı
Afganistan'da Çatışma: 8 Ölü
Afganistan'da Çatışma: 8 Ölü
May Ve Putin G20 Zirvesinde Görüştü
May Ve Putin G20 Zirvesinde Görüştü
Meksika'da 500 Memur Yolsuzluk Suçlamasıyla Görevden Alındı
Meksika'da 500 Memur Yolsuzluk Suçlamasıyla Görevden Alındı
Uzayda altın avı
Uzayda altın avı
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Abd, Kuzey Kore İle Görüşmelere Hazır...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
Bm'den İdlib'e İnsani Yardım...
Kuzey Carolina'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü
Kuzey Carolina'da Uçak Evin Üstüne Düştü: 2 Ölü
Putin-trump Görüşmesi...
Putin-trump Görüşmesi...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim