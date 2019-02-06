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İran\'ın Irak Sınırındaki Taş Evler Büyülüyor

SINIR BÖLGESİNDE DAĞLARIN ARASINDA YER ALAN HAVRAMAN KASABASINDAKİ TARİHİ TAŞ EVLER EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYORErbil, 6 Şubat 19 : İran\'ın Irak sınırında yer alan Havraman kasabasındaki tarihi taş evler nostaljik mimari yapısıyla ilgi çekiyor. İran\'ın Kürdistan eyaletinde Sine kentine bağlı Havraman, sınır bölgesinde dağların arasında kurulmuş tarihi bir kasaba. Yaklaşık 700 hanenin yaşadığı kasabada yamaçta sıralanan taş evler hemen dikkati çekiyor.Kapı ve...

İran\'ın Irak Sınırındaki Taş Evler Büyülüyor

SINIR BÖLGESİNDE DAĞLARIN ARASINDA YER ALAN HAVRAMAN KASABASINDAKİ TARİHİ TAŞ EVLER EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYORErbil, 6 Şubat 19 : İran\'ın Irak sınırında yer alan Havraman kasabasındaki tarihi taş evler nostaljik mimari yapısıyla ilgi çekiyor. İran\'ın Kürdistan eyaletinde Sine kentine bağlı Havraman, sınır bölgesinde dağların arasında kurulmuş tarihi bir kasaba. Yaklaşık 700 hanenin yaşadığı kasabada yamaçta sıralanan taş evler hemen dikkati çekiyor.Kapı ve...

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:57
İran\'ın Irak Sınırındaki Taş Evler Büyülüyor
SINIR BÖLGESİNDE DAĞLARIN ARASINDA YER ALAN HAVRAMAN KASABASINDAKİ TARİHİ TAŞ EVLER EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Erbil, 6 Şubat 19 : İran\'ın Irak sınırında yer alan Havraman kasabasındaki tarihi taş evler nostaljik mimari yapısıyla ilgi çekiyor.
İran\'ın Kürdistan eyaletinde Sine kentine bağlı Havraman, sınır bölgesinde dağların arasında kurulmuş tarihi bir kasaba. Yaklaşık 700 hanenin yaşadığı kasabada yamaçta sıralanan taş evler hemen dikkati çekiyor.
Kapı ve pencereleri ağırlıklı olarak mavi ve yeşile boyanmış taş evler eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
TURİSTLERİN UĞRAK MEKANLARI ARASINDA
Havraman kasabasındaki evlerin yanı sıra cami, okul ve iş yerlerinin neredeyse tamamı yüzyıllardır devam eden bir geleneğe bağlı olarak taştan yapılmış.
Doğayla bütünleşen tarihi taş evler yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Bölgedeki taş evler bir yandan doğanın güzelliklerini keşfetme fırsatı verirken diğer yandan fotoğraf tutkunlarının gözdesi olarak öne çıkıyor.
Her yıl farklı mevsimlerde çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Havraman renkli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
DUVARLARDA DUT VE CEVİZ AĞACI BULUNUYOR
AA muhabirine konuşan Havraman sakinlerinden Mesud Hama Said, kasabanın bugüne kadar tarihi dokusuna uygun biçimde muhafaza edildiğini söyledi.
Said, "Bölgemizin tüm evleri taş yapımıdır. Evlerin daha sağlam durması için genellikle duvarlarda dut ve ceviz ağacı bulunuyor." dedi.
Geçmişte bölgede çimento ve sıvı kullanılmadan sadece taşlarla ev yapıldığını belirten Said, bunun yalıtım sistemi gibi bir rol oynadığını ifade etti.
Taş evlerin turistlerin ilgi odağı haline geldiğini dikkati çeken Said, "Yapılarda taş kullanmak güzel bir görüntü oluşturmanın yanı sıra özellikle kış günlerinde soğuğa karşı da dayanıklılık sağlıyor. Taş evler onlarca yıl hiçbir hasar görmeden ayakta kalabiliyor." diye konuştu.
(AA/AK/HÖ)
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