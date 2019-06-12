İran\'ın Güneydoğusunda 1,2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ankara, 12 Haziran 19 (.): İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 1,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaleti Emniyet Müdür Vekili Ahmed Tahiri, İranşehr ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldığını belirtti.
Operasyon sırasında çıkan çatışma sonucunda 3 kaçakçının yakalandığını aktaran Tahiri, ayrıca 1 ton 243 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.
Bölgede Afganistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
(AA/TUĞ/ÖK)