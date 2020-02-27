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İran\'ın Eski Vatikan Büyükelçisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

Ankara, 27 Şubat 20 (.): İran\'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran\'ın Eski Vatikan Büyükelçisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti

Ankara, 27 Şubat 20 (.): İran\'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

27 Şubat 2020 Perşembe 17:31
İran\'ın Eski Vatikan Büyükelçisi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti
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Ankara, 27 Şubat 20 (.): İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi (81), dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  şüphesiyle başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüsrevşahi 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tebriz'de 1939 yılında doğan Hüsrevşahi, 1979'daki devrim sonrasında İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nda iki yıl boyunca Devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin temsilciliğini yapmıştı.

Hüsrevşahi, bir dönem İran'ın Kahire Temsilciliği'nin Başkanı ve İran'ın Vatikan Büyükelçisi görevinde de bulunmuştu.
(AA/HAS/SEL)
 

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