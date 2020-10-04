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İran\'ın Başkenti Tahran\'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi

Tahran, 4 Ekim 20 (.): İran\'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran\'da kısıtlamalar geri geldi.

04 Ekim 2020 Pazar 14:10
İran\'ın Başkenti Tahran\'da Vaka Artışları Kısıtlamaları Geri Getirdi
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Tahran, 4 Ekim 20 (.): İran'da şubattan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları eylül ayının sonlarına doğru en üst seviyelere çıkınca başkent Tahran'da kısıtlamalar geri geldi.

Tahran'da dün hayata geçirilen kısıtlamalar kapsamında üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak. 

Ülke genelinde Kovid-19'la ilgili kararlar valiliklere bırakıldığı için şu ana kadar Tahran dışında Elburz, Kum ve Kazvin eyaletlerinde de salgını önlemek için kısıtlamaya gidildi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, konuyla ilgili olarak sürekli uyarılarda bulundu ve başkentte salgının üçüncü dalgasının yaşandığını bu nedenle tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını, sosyal, kültürel ve dini toplantıların ertelenmesini ve birçok işletmenin de kapatılmasını istemişti. Zali, konuyla ilgili Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey'e mektup yazarak yasakların hayata geçirilmesini talep etmişti. 

Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi ise bugün yaptığı açıklamada 1 haftalık sürenin yetersiz olduğunu belirterek, tedbirlerin etkili olabilmesi için kısıtlama süresinin 2 haftaya çıkarılmasını istedi.  Şehir Konseyi Sağlık Komitesi Başkanı Nahid Hüdakeremi de Haşimi'ye destek vererek başkentteki vakaların çok yüksek olması nedeniyle 1 haftanın az olduğunu söyledi. 

 Koronayla Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Dr. Mesud Muradi, vakalardaki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadığını ve ciddi tedbirler alınmazsa vaziyetin çok daha kötü olacağı uyarısında bulunmuştu.

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Salgın tedbirleri uygulamaya geçti ancak şehir merkezindeki ana caddeler, meydanlar ve noktalarda kalabalığın azalmadığı ve sağlık kurallarına eskisi kadar riayet edilmediği görülüyor. 

Yetkililerin çağrılarına uyulmadığı ve sağlık protokollerine riayet edilmediği için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta içinde yaptığı açıklamada bundan sonra kurallara uymayanlara ceza vereceklerini söyledi. 

Kısıtlama kararının ardından camiler, sinema ve tiyatro salonları, okullar, kafeler, güzellik merkezleri ve toplantı merkezlerinin kapalı olduğu görüldü. 

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı. 

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Eylül'de 3 bin 712 ve 1 Ekim'de 3 bin 825 ile zirve yapmıştı. Başkentte salgının başından eylül ayının sonuna kadar toplam 12 bin kişi hayatını kaybetti ve günlük can kaybı da 90'a kadar çıktı.

 Başkent Tahran da uzun süredir "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgeler arasında başı çekiyor.

(AA/FEZ)
 

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