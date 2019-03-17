Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103304
ALTIN
228.023
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2630
EURO
6.1802
Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
ARAÇDA UYUŞTURUCU
Bilgi için polise gitti tutuklandı
BİLGİ İÇİN POLİSE GİTTİ TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!
banner306
Flaş Haber
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Kapat

"iran\'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var"

İstanbul, 17 Mart 19 : İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

"iran\'ın 9 Milyon Konuta İhtiyacı Var"

İstanbul, 17 Mart 19 : İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 12:14


İstanbul, 17 Mart 19 : İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.
İran merkezli Khabaronline haber sitesine konuşan Bigdili, "İran'da her yıl yeni evlenen gençler için 1 milyon, diğer sebeplerle de 500 bin yeni konuta ihtiyaç var." dedi.
Ülkedeki konut açığının 6 yıldır karşılanmadığını dile getiren Bigdili, "9 milyon konutun inşa edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Döviz kurunun yükselişine bağlı olarak maliyetlerin artmasının inşaat sektörünü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Bigdili, sektörün canlanması için devlet desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini duyurduğu geçen yıl, 1 dolar, 4 bin 500 tümenden 15 bin tümen seviyesine kadar yükselmişti. Serbest piyasada bugün doların 12 bin tümen civarında olduğu İran'da inşaat piyasasındaki durgunluk birkaç yıldır devam ediyor.
(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırıları İsveç'te Protesto Edildi
Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Patrik Mutafyan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...
Yeni Zelanda Hava Yolları Tepkiler Üzerine Bilet Fiyatlarını İndirdi
Yeni Zelanda Hava Yolları Tepkiler Üzerine Bilet Fiyatlarını İndirdi
Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi
Malezya'da Kimyasal Atık Sızıntısından Etkilenen Nehir Temizlendi
Kuveyt'te Muhalifler Ara Seçimi Kaybetti
Kuveyt'te Muhalifler Ara Seçimi Kaybetti
Belçika İstihbaratından
Belçika İstihbaratından "aşırı Sağ Silahlanıyor" Uyarısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim