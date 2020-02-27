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İran\'ın 23 Eyaletinde Koronavirüs Nedeniyle Cuma Namazı Kılınmayacak

Tahran, 27 Şubat 20 : İran\'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu.

İran\'ın 23 Eyaletinde Koronavirüs Nedeniyle Cuma Namazı Kılınmayacak

Tahran, 27 Şubat 20 : İran\'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:06
İran\'ın 23 Eyaletinde Koronavirüs Nedeniyle Cuma Namazı Kılınmayacak
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Tahran, 27 Şubat 20 : İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 23 eyalette cuma namazının kılınmayacağı duyuruldu.
İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Koronayla Mücadele Merkezinin uyarıları üzerine vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.
Konseyin açıklamasına göre, yarın cuma namazı kılınmayacak 23 eyalet şunlar: 
Tahran, Kum, Gilan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hemedan, İsfahan, Mazenderan, Erdebil, Elburz, Huzistan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Fars, Kazvin, Kürdistan, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Loristan, Hürmüzgan ve Yezd.

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İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle can kaybının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini aktarmıştı.
(AA/DOĞ/ÖK)
 

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