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İran Hükümet Sözcüsü\'nden Trump\'ın Saldırı Tehdidine Tepki: "herhangi Bir Stratejik Hata Durumunda İran Direnişi Cevabını Verecek"

Ankara, 15 Eylül 20 : İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD Başkanı Donald Trump\'ın,

15 Eylül 2020 Salı 19:10
İran Hükümet Sözcüsü\'nden Trump\'ın Saldırı Tehdidine Tepki:
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Ankara, 15 Eylül 20 : İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ülkesini hedef alan herhangi bir İran saldırısına yıkıcı yanıt verileceği" yönündeki tehdidine ilişkin "Herhangi bir stratejik hata durumunda İran direnişi cevabını verecek" dedi.
Başkent Tahran'da basın açıklaması yapan Rebii, Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak saldırı veya suikast planladığı iddiaları üzerine "ABD'ye karşı muhtemel saldırıların ağır sonuçları olacağını" söyleyen Trump'a tepki gösterdi.
Trump'ın açıklamalarını kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için "propaganda malzemesi" şeklinde niteleyen Rebii, "Dünyayı yönetme iddiasındaki bir ülkenin başkanı, böyle zayıf bir temelde, çarpıtılmış ve buyurgan görüşlerini açıkladığı için üzgünüm." dedi.
ABD'nin sahte raporlara dayanarak Afganistan ve Irak'ı işgal ettiğini belirten Rebii, bunu "bölgenin ve dünya halklarının huzurunu bozmaktan başka hiçbir şeyi yansıtmayan bir Amerikan geleneği" olarak değerlendirdi.
Rebii, ABD'nin Süleymani'yi suikastla öldürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Trump yönetimi bölgenin barış simgesi ve terörle mücadele simgesine suikast düzenledi. Bu utanç silinemez ve İran halkı da asla bu konuyu unutmayacak. Ama, umarız yeni bir stratejik hata yapmazlar. Herhangi bir stratejik hata durumunda İran direnişi cevabını verecek." 
İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI ATAN ARAP ÜLKELERİNE UYARI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına da değinen Hükümet Sözcüsü Rebii, ülkesinin bölgede gerilimi artıracak her türlü eyleme karşı olduğunu kaydetti.
Rebii, bu doğrultuda atılacak her türlü adımdan İsrail'e bölgenin kapılarını açan hükümetleri sorumlu tutacaklarını vurguladı. Söz konusu anlaşmalarla ilgili de Rebii, "İran, bu ilişkilerin bölgeyi daha da tehlikeli hale getirdiğine ve bölgenin istikrar ve barışına yardım etmediğine inanıyor." ifadesini kullandı.

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ABD ELÇİSİNE SUİKAST İDDİASI
ABD'de yayın yapan Politico gazetesi, İran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığını iddia etmişti.
Bugün konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, İran'ı olası bir saldırıya karşı yıkıcı yanıt vermekle tehdit etmişti.
Trump, mesajında "İran'ın ABD'ye karşı yapacağı herhangi bir saldırıya bin kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir!" ifadelerini kullanmıştı.
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu.
(AA/AK/HÖ)
 

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