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İran Ermenistan İle Azerbaycan\'ı "sınır Tacizleri" Konusunda Uyardı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SAİD HATİBZADE:

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:35
İran Ermenistan İle Azerbaycan\'ı
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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SAİD HATİBZADE: "ÜLKEMİZİN SINIR BÖLGELERİNDEKİ HAREKETLİLİĞİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE İZLİYORUZ. ÇATIŞMANIN TARAFLARINDAN TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK HİÇBİR TACİZ KABUL EDİLEMEZ"

Tahran, 3 Ekim 20 : İran yönetimi, Ermenistan'ın işgalinden kaynaklı Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kendi sınırlarına yönelik "tacizler" konusunda Bakü ve Erivan hükümetlerini uyardı. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar esnasında İran topraklarına düşen havan topları ve roketlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

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Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, sivillere yönelik saldırılardan kaçınılması ve ciddi müzakerelerin başlamasının gerekliliğine vurgu yapan Hatibzade, İran'ın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi. 

İran tarafına düşen havan topları ve roketler konusunda ise Hatibzade şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketliliği büyük bir hassasiyetle izliyoruz. Çatışmanın taraflarından topraklarımıza yönelik hiçbir taciz kabul edilemez. Tüm tarafları bu konuda gerekli dikkati göstermeleri konusunda ciddi bir biçimde uyarıyoruz."

(AA/RU/GÜL) 
 

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