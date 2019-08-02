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İran "dünyanın En Büyük El Dokuma Halısını" Tanıttı

Tahran, 2 Ağustos 19 (.): İran,

İran "dünyanın En Büyük El Dokuma Halısını" Tanıttı

Tahran, 2 Ağustos 19 (.): İran,

02 Ağustos 2019 Cuma 07:01
İran

Tahran, 2 Ağustos 19 (.): İran, "dünyanın en büyük tek parça el dokuma halısını" tanıttı. 
İran devlet medyasında yer alan haberlerde, 600 metrekarelik halının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açılışını yaptığı Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilendiği belirtildi.
Tek parça halindeki el dokuması halı için 70 farklı boya kullanıldığı, ağırlığının 3 ton olduğu ve 10 santimetrede 60 düğüm atılarak dokunduğu kaydedildi. 

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Yapımı 6 senede tamamlanan halı, Tebriz'de 4 Ağustos'a kadar devam edecek fuarda ziyarete açık olacak.
İran medyası söz konusu halıyı "dünyanın tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı" olarak nitelendiriyor. 
(AA/GÖZ/HA)
 

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