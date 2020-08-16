İran Dışışlerı Bakanı Zarıf:

Ankara, 16 Ağustos 20 (.): İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanamayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zarif, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceğine dair tehditlerine cevap verdi.

Zarif, mekanizmayı hayata geçireceklerini söyleyen ABD'li yetkililerin açıklamalarına işaret ederek, "Bir sözü yüksek sesle ve tekrar tekrar söylediklerinde haklı olduklarını düşünmeyelim. ABD'nin snapback mekanizmasını kullanması kabul edilemeyecek kadar hukuk dışıdır. Bu durumu Amerikalılar da biliyor." diye konuştu.

İran'a karşı şahin politikalarıyla bilinen eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden sonraki günlerde düzenlediği bir basın toplantısında bu durumdan söz ettiğini anımsatan Zarif, "Bolton, 'Biz artık nükleer anlaşmanın bir tarafı olmadığımızdan snapback mekanizmasını kullanamayız' demişti. Bu toplantının kayıtları hala Beyaz Saray'ın internet sitesinde mevcuttur." ifadelerini kullandı.

SNAPBACK MEKANIZMASI

BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.

Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

(AA/ŞEB)

