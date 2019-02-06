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İran Dışişleri Bakanı\'ndan Trump\'a Yanıt

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMAD CEVAD ZARİF:

İran Dışişleri Bakanı\'ndan Trump\'a Yanıt

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMAD CEVAD ZARİF:

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:57
İran Dışişleri Bakanı\'ndan Trump\'a Yanıt
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMAD CEVAD ZARİF: "DONALD TRUMP BİZE KARŞI SUÇLAMALAR YÖNELTİRKEN, YAHUDİ YURTTAŞLARIMIZ DAHİL TÜM İRANLILAR ABD\'NİN BASKISINA RAĞMEN 40 YILLIK İLERLEMEYİ KUTLUYOR

Ankara, 6 Şubat 19 : İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD’nin Orta Doğu’daki "diktatörleri, kasapları ve radikalleri" desteklediğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kongre\'de yaptığı konuşmada İran\'ı hedef alan sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.
Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Donald Trump bize karşı suçlamalar yöneltirken, Yahudi yurttaşlarımız dahil tüm İranlılar ABD\'nin baskısına rağmen 40 yıllık ilerlemeyi kutluyor. (İran) düşmanlığı, ABD\'nin bölgemize yıkım getiren diktatörleri, kasapları ve radikalleri desteklemesine neden olmuştur."
ABD Başkanı Trump, başkanlık koltuğundaki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran\'la nükleer anlaşmadan çekilme kararını savunarak, "Tahran\'ın ABD\'nin bölgedeki müttefiklerini ve Yahudileri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.
(AA/AK/HÖ)

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