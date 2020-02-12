banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
305.483
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8550
EURO
6.5892
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

İran Devrimi\'ne Katılan Nobel Ödüllü Hukukçu Ebadi: "devrime Destek Verdiğim İçin Özür Diliyorum"

İstanbul, 12 Şubat 20 : İran Devrimi\'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta

İran Devrimi\'ne Katılan Nobel Ödüllü Hukukçu Ebadi: "devrime Destek Verdiğim İçin Özür Diliyorum"

İstanbul, 12 Şubat 20 : İran Devrimi\'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:38
İran Devrimi\'ne Katılan Nobel Ödüllü Hukukçu Ebadi:

İstanbul, 12 Şubat 20 : İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum." ifadesini kullandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 72 yaşındaki Ebadi, İranlı gençlere hitaben Telegram hesabından yayımladığı açık mektubunda, 1979'daki İran Devrimi'ne daha iyi bir gelecek için destek verdiklerini ancak yanıldıklarını belirtti.
Humeyni'yi tanımadan devrime destek vermelerinin "hata" olduğunu vurgulayan Ebadi, "Ben ve bizim jenerasyonun gerçekleştirdiği devrim nedeniyle siz gençlerden özür diliyorum." cümlesini kullandı.
"YANLIŞ YAPTIK, BİZİ AFFEDİN"
Ebadi, mektubunda şunları kaydetti: 

banner317
"Sizin dünyanızı mahvettiğimiz için bizleri affedin. Amacımız bu değildi. Bizler ve sizler için daha iyi bir dünya istiyorduk. Ancak yanlış yaptık. Sorun, yeni lideri tanımamaktan kaynaklanıyordu. Milyonlarca İranlı onun (Humeyni) bir kitabını dahi okumadan, özgürlükler hakkında ne düşündüğünü bilmeden "Kahrolsun ...", "Yaşasın....." sloganlarıyla peşine düştük. Humeyni'yi tanımaya fırsatımız olmadı. Kendisinin belirttiği üzere onun siyasete karışmayacağını düşünüyorduk."
O dönem yapılan hataların bedelini bugünkü gençlerin kanlarıyla ödediğini vurgulayan Ebadi, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün gençlerimiz bin bir zorluk içinde öğrenim görüyor. Ama buna karşılık ülkelerinde ne bir iş ne de refah ve huzurlu bir hayat  buluyor. Sonuçta İranlı binlerce genç, gözyaşlarıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ülkelerinde kendileri için bir gelecek göremiyor."
Bugün İran'da insan hakları ihlallerine maruz kalanlara destek vererek "o dönem işlediği suçları" bir nebze olsun telafi etmeye çalıştığını dile getiren Ebadi, "Bizim hatamız nedeniyle ülkeleri mahvolan genç nesle karşı kendimi borçlu hissediyorum. Yanlış yaptığımız için bizi affedin. Doğru seçim yapmalıydık." ifadelerini kullandı.
(AA/AK/GÜL) FOTOĞRAFLI 
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc'ye Boykot Hazırlığı
Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc'ye Boykot Hazırlığı
Burundi'de Sellerde 5 Ayda 461 Kişi Öldü
Burundi'de Sellerde 5 Ayda 461 Kişi Öldü
Libya Başbakanı Serrac'dan
Libya Başbakanı Serrac'dan "hafter'in Berlin Konferansı Kararlarına Uyması" İçin Uluslararası Topluma Çağrı
Nato Savunma Bakanları Toplantısı Başladı
Nato Savunma Bakanları Toplantısı Başladı
Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi
Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi
NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor
NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor
Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz
Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz
Dünyanın En Yaşlı Erkeği Japonya'da
Dünyanın En Yaşlı Erkeği Japonya'da
Nijerya'da Lassa Ateşinden Ölenlerin Sayısı 70'e Yükseldi
Nijerya'da Lassa Ateşinden Ölenlerin Sayısı 70'e Yükseldi
Hollanda'da “bombalı mektup“ paniği
Hollanda'da “bombalı mektup“ paniği

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim