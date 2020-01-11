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İran Devrim Muhafızları: Ukrayna Uçağı Yanlışlıkla Seyir Füzesi Olarak Tanımlandı

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HAVA-UZAY KUVVETLERİ KOMUTANI TUĞGENERAL EMİR ALİ HACIZADE:

İran Devrim Muhafızları: Ukrayna Uçağı Yanlışlıkla Seyir Füzesi Olarak Tanımlandı

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HAVA-UZAY KUVVETLERİ KOMUTANI TUĞGENERAL EMİR ALİ HACIZADE:

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:42
İran Devrim Muhafızları: Ukrayna Uçağı Yanlışlıkla Seyir Füzesi Olarak Tanımlandı

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU HAVA-UZAY KUVVETLERİ KOMUTANI TUĞGENERAL EMİR ALİ HACIZADE: "UKRAYNA UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜNÜN HABERİNİ ALINCA ÖLMEYİ DİLEDİM. HADİSEDEKİ SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUZ. BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR. YETKİLİLERİN HAKKIMIZDA ALACAĞI HER TÜRLÜ KARARA İTAAT EDECEĞİZ"
Ankara, 11 Ocak 20 : İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının cruise (seyir) füzesi olarak algılandığını söyledi. 
Hacızade, başkent Tahran'da hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. 
Son haftalardaki gerginlik nedeniyle İran'daki hava savunma sistemlerinin alarm durumunda olduğunu söyleyen Hacızade, "Özellikle Amerikalıların İran'da 52 noktayı vuracaklarını açıklamasıyla saldırı ve savunma birlikleri yüzde yüz alarma geçmişti." dedi. 
ABD'nin Irak'taki askeri üslerinin vurulduğu gece birliklerin savaş düzeyine geçtiğini aktaran Hacızade, hava savunma birliklerinden bazılarının Tahran'da konuşlandırıldığını, Tahran'ın batı kesimlerine konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin olaya sebebiyet verdiğini ifade etti.  
Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söyleyen Hacızade, "Hava savunma sistemlerinin operatörüne 'İran'a doğru seyir füzesi fırlatıldığı' bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı." diye konuştu. 
- "İletişim hatlarında sorun yaşanıyordu"

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Operatörün iletişim hatlarındaki sorun nedeniyle füzeyi fırlatma izni alamadığını anlatan Hacızade, "Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu." diye konuştu. 
Hacızade, ABD üslerine füze saldırılarının düzenlendiği gece hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasını istediklerini ancak bunun yapılmadığını kaydetti. 
İranlı hükümet yetkililerinin olaydan haberdar olmadığı için uçağın füzeyle vurulduğuna ilişkin iddiaları reddettiğini belirten Hacızade, "Olaydan haberdar olduğumuzda Genelkurmay Başkanlığını bilgilendirdik." şeklinde konuştu.
- "Olaydaki sorumluluğu kabul ediyoruz"
Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Hacızade, "Ukrayna uçağının füzeyle düşürüldüğünü öğrenince ölmeyi diledim. Hadisedeki sorumluluğu kabul ediyoruz. Boynumuz kıldan incedir. Yetkililerin hakkımızda alacağı her türlü karara itaat edeceğiz." ifadelerini kullandı. 
(AA/HÖ)
 

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