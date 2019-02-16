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İran Devrim Muhafızları "intikam Operasyonları İçin" İzin İstedi

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI TÜMGENERAL MUHAMMED ALİ CAFERİ:

İran Devrim Muhafızları "intikam Operasyonları İçin" İzin İstedi

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI TÜMGENERAL MUHAMMED ALİ CAFERİ:

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:44
İran Devrim Muhafızları

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI TÜMGENERAL MUHAMMED ALİ CAFERİ: "İNTİKAM OPERASYONLARI İÇİN CUMHURBAŞKANI'NDAN İZİN İSTİYORUZ. SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN İNTİKAM ALACAĞIZ"

Ankara, 16 Şubat 19 : İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısının arkasında olduğunu iddia ettiği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik "intikam operasyonları" için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den izin istedi.
İran devlet televizyonuna göre, İsfahan kentinde terör saldırısında hayatını kaybeden askerler için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Caferi, "İntikam operasyonları için Cumhurbaşkanı'ndan izin istiyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden intikam alacağız." dedi.
Caferi, her iki ülkenin istihbarat teşkilatının İran-Pakistan sınırında yer alan bölgede faaliyet yürüttüğünü ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu belirtti.
Sistan ve Beluçistan'daki saldırıyla ilgili Pakistan'a da suçlamalar yönelten Caferi, Pakistan'ı sınır güvenliği konusunda hassas olmaya davet ederek ülkesinde faaliyet gösteren radikal unsurların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti.
Öte yandan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de saldırıyla ilgili Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edilen teröristlerin Pakistan'ın istihbarat servisinden (ISI) eğitim gördüğünü öne süren Safevi, "Pakistan hükümeti ve istihbarat servisi terörist saldırının hesabını vermelidir." diye konuştu.
Safevi, Pakistan hükümetiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirterek, "Bölgedeki güvensizlik Varşova Konferansı'nda toplanan Amerikalıların ve Siyonistlerin çıkarlarına hizmet ediyor." ifadesini kullandı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde çarşamba günü bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.
İran'daki "Sünni Beluç halkın haklarını koruduğu" iddiasıyla 2003'ten bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedefe saldırı düzenleyen "Cundullah" adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanıp idam edilmişti. Bunun ardından Cundullah örgütü 2012'de ismini "Ceyşu'l Adl" olarak değiştirmişti.
Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan bölgesinde zaman zaman İranlı güvenlik güçleriyle çatışan örgüt, geçen yıl 12 sınır muhafızını kaçırmıştı. Örgütün, yabancı istihbarat servislerince desteklendiğini savunan İran, Pakistan yönetimini de sınır güvenliğini sağlayamamakla suçluyor.

(AA/SEL)
 

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