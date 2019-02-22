İran\'dan Geniş Çaplı Deniz Tatbikatı

İRAN ORDUSU, ULUSLARARASI PETROL SEVKİYATI İÇİN STRATEJİK KONUMDAKİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN UMMAN DENİZİ VE HİNT OKYANUSU'NUN KUZEYİNE KADAR UZANAN BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI TATBİKATA BAŞLADI

Ankara, 22 Şubat 19 (.): İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan bölgede üç günlük geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, tatbikata savaş gemileri, denizaltılar, lojistik destek gemileri, "hovercraft" adı verilen hava yastıklı tekneler, keşif uçakları ve helikopterlerin de aralarında olduğu yüzden fazla askeri araç katılıyor.

"Velayet 97" adı verilen tatbikatın Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsadığı belirtildi.

Üç gün sürecek tatbikatta, elektronik savaş kabiliyetleriyle donatılan yerli üretim Fatih denizaltısı ile Sehend adı verilen savaş gemisinin de ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

(AA/HUR/ŞEB)

