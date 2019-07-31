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İran\'dan "bae Keskin Tutumunu Değiştiriyor" Açıklaması

İRAN CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ BAŞKANI MAHMUD VAİZİ:  

İran\'dan "bae Keskin Tutumunu Değiştiriyor" Açıklaması

İRAN CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ BAŞKANI MAHMUD VAİZİ:  

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
İran\'dan

İRAN CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ BAŞKANI MAHMUD VAİZİ:  "BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, YEMEN KONUSUNDAKİ KESKİN TUTUMUNU GÖZDEN GEÇİRİYOR"
Ankara, 31 Temmuz 19 : İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki keskin tutumunu değiştirmeye başladığını ve Basra Körfezi'ndeki gerginlikle ilgili Tahran'la irtibat halinde olmak istediğini söyledi. 
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi, başkent Tahran'da gazetecilerin sorularını cevapladı. 
Son yıllarda bölgesel politikalarda sürekli karşı karşıya gelen BAE ile İran arasında 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlendiğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine Vaizi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen konusundaki keskin tutumunu gözden geçiriyor." dedi. 
BAE hükümetinin Yemen konusunda Suudi Arabistan'la görüş farklılığı olduğunu belirten Vaizi, Abu Dabi hükümetinin Basra Körfezi'nin güvensiz hale gelmesinden de endişe duyduğunu ifade etti. 
Vaizi, "BAE bu konuda (Basra Körfezi'nin güvenliği) İran'la irtibat halinde olmak istiyor." ifadesini kullandı.
Tahran'da dün başlayan ve bugün sona ermesi beklenen 6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı'nda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülke vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor. 
İran ve BAE, son olarak 2013'te Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirmişti.

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Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ile İran'ın Körfez güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı düzenlemesi dikkati çekiyor.
BAE DIŞ SİYASETİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALLERİ
Bölgesel meselelerde İran'a karşı Suudi Arabistan'ın safında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığı yönünde haberler medyada sıklıkla yer buluyor.
Bu kapsamda Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren BAE'nin bu ülkedeki askerlerini geri çekeceği ifade edilmişti.
Bunun yanı sıra BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" belirtmişti.
BAE'nin Basra Körfezi'nde İran ile ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe ettiği yorumları yapılıyor.
(AA/AK/FEZ)
 

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