Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Mahşeker evinde ölü bulundu
MAHŞEKER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK
Bekenova’nın durumu kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU KRİTİK
Odeh 3 gün tutuklu kalacak
ODEH 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282
Flaş Haber
Mahşeker evinde ölü bulundu
Kapat

İran’dan Avrupa Ülkelerine Mali Mekanizma Eleştirisi...

Ankara, 16 Şubat 19 : İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya\'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları özel ticari mekanizmanın ilaç ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulmasına tepki gösterdi.

İran’dan Avrupa Ülkelerine Mali Mekanizma Eleştirisi...

Ankara, 16 Şubat 19 : İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya\'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları özel ticari mekanizmanın ilaç ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulmasına tepki gösterdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:16
İran’dan Avrupa Ülkelerine Mali Mekanizma Eleştirisi...

Ankara, 16 Şubat 19 : İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları özel ticari mekanizmanın ilaç ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulmasına tepki gösterdi.
Mehr Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Kasımi, INSTEX adı verilen özel ticari mekanizmanın ABD'nin yaptırım listesinde yer alan ürünlerin ticaretini kapsamamasını eleştirdi.
Kasımi, "INSTEX yalnızca ilaç ve gıda ürünlerinin ticaretine imkan sağlıyor. ABD yaptırımları listesinde yer alan ürünleri kapsamıyor. Bunu doğru bulmuyoruz." dedi.
Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının kurduğu ticari mekanizmayla Tahran'ın balistik füze programının ilişkilendirilmesine de karşı çıkan Kasımi, "Bazı Avrupa ülkeleri İran'la iyi ilişkilere sahip değil. Onlar, İran'ın gerçeklerini anlayamıyorlar. Avrupa'da bazı kesimler İran'ı baskı altına almaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformlara imkan sağlayacak kara paranın aklanması ve teröre finansın engellenmesine ilişkin yasa hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, meclisten geçen yasayı onaylaması için Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine çağrıda bulundu.
Yasanın onaylanarak İran'ın Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olması gerektiğini belirten Kasımi, "Birçok ülke FATF'ı kabul etti. İran FATF'ı kabul etmez ve yasalarını buna göre düzenlemezse uluslararası ticareti yönlendiremez." ifadelerini kullandı.
Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlarının 31 Ocak'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te İran'la ticaret için ortak bir ödeme mekanizması ve şirket kurduklarını duyurmasının ardından, INSTEX'in Fransa'nın başkenti Paris merkezli olacağı ve yöneticiliğine Alman Per Fischer'in getirileceği aktarılmıştı.
Mekanizma, AB'ye ABD doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak. AB'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni mekanizmanın İranlı ve Avrupalı uzmanlar arasındaki birkaç aylık görüşmeler sonrasında operasyonel hale geleceği belirtiliyor.
İlk aşamada, ambargo dışı ilaç ve gıda gibi ürünlerini kapsayacak mekanizma, İran'ın petrol ticaretine imkan sağlamayacak. Ambargoya dahil olmasa da finansal ve bankacılık yaptırımları nedeniyle bu malların ticareti mümkün olmuyordu. ABD doları kullanmadan çalışacak mekanizmanın bankalar ve şirketlere yaptırım tehdidi olmadan çalışma imkanı sağlaması öngörülüyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.
(AA/GÖZ/SEL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı
Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı
Japonya, Trump'ı Nobel'e Aday Gösterdi
Japonya, Trump'ı Nobel'e Aday Gösterdi
Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?
Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?
Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Japonya Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
'Kaplan' Başkan Putin, 'ayılar'a karşı sahaya çıktı
'Kaplan' Başkan Putin, 'ayılar'a karşı sahaya çıktı
Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir
Veliaht Prens Bin Selman, barış müzakereleri için Taliban'la görüşebilir
Ermenilerin ardından Süryaniler de Macron'dan soykırım anma günü istedi
Ermenilerin ardından Süryaniler de Macron'dan soykırım anma günü istedi
İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı
İşten atılan adam 5 iş arkadaşını öldürdü, 5 polisi yaraladı
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı
Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim