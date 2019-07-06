banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
İnönü Kavşağı’nda korkutan kaza
İNÖNÜ KAVŞAĞI’NDA KORKUTAN KAZA
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Hayati tehlikesi var
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Marketten içki çaldı, tutuklandı
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner307

İran\'dan Abd\'nin Özel Toplantı Talebine Tepki...

İRAN BM VİYANA OFİSİ MİSYONU:  

İran\'dan Abd\'nin Özel Toplantı Talebine Tepki...

İRAN BM VİYANA OFİSİ MİSYONU:  

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
İran\'dan Abd\'nin Özel Toplantı Talebine Tepki...

İRAN BM VİYANA OFİSİ MİSYONU:  "ANLAŞMAYA ZARAR VEREN ASIL ÜLKE OLARAK ABD'NİN ÖZEL TOPLANTI TALEBİNDE BULUNMASI, ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÇOK TARAFLILIK VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİYLE ÇELİŞTİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"
Viyana, 6 Temmuz 19 : İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun özel toplantı yapmasını isteyen ABD'ye tepki gösterdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Misyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin, tek taraflı ve hukuka aykırı olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilerek anlaşmaya zarar verdiği ve anlaşmanın uluslararası toplum tarafından uygulanmasını engellemek için çeşitli yollara başvurduğu belirtilerek, ABD'nin anlaşmaya ilişkin tutumu "üzücü bir ironi" olarak nitelendi.
"Anlaşmaya zarar veren asıl ülke olarak ABD'nin özel toplantı talebinde bulunması, uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle çeliştiğinin göstergesidir" ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

banner317
"İran'ın ABD'nin yol açtığı duruma göre verdiği son kararlar, KOEP kapsamında taahhütlerini uygulamak isteyen herkese yaptırımlar uygulamak da dahil olmak üzere anlaşmanın kaybedilmiş bakiyesini geri getirme eğilimindedir ve anlaşmanın hükümlerine tamamen uymaktadır, özellikle de paragraf 26 ve 36." 
Açıklamada, son gelişmelerin UAEA'nın güvence denetimi ve yönetim kuruluyla ilgisi olmadığı, KOEP'nin uygulanması ile ilgili konuların öngörülen mekanizmalarda görüşüleceği vurgulandı.
ABD'nin BM Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirilmişti. 
(AA/ÖZ/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan Vergisini Ödeyenlerin İsimlerini Binalara Ve Yollara Verecek
Hindistan Vergisini Ödeyenlerin İsimlerini Binalara Ve Yollara Verecek
Endonezya'da 30 Ev Yandı
Endonezya'da 30 Ev Yandı
Brezilya'da Toplu Mezar Bulundu
Brezilya'da Toplu Mezar Bulundu
Azerbaycan'da Askeri Birlikte Patlama... 2 Ölü
Azerbaycan'da Askeri Birlikte Patlama... 2 Ölü
İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!
Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!
BMGK’den Libya'da ateşkes çağrısı...
BMGK’den Libya'da ateşkes çağrısı...
California'da 3 gün içinde 2. deprem...
California'da 3 gün içinde 2. deprem...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim