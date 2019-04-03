banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94538
ALTIN
232.972
DOLAR
5.6121
STERLİN
7.3841
EURO
6.3033
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu
BİR EVDE 12 GRAM HİNTKENEVİRİ...
Dolar soruşturmasında İsrailli bir kişi tutuklandı
DOLAR SORUŞTURMASINDA İSRAİLLİ BİR KİŞİ...
banner306
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

İran\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 62\'ye Yükseldi

Tahran, 3 Nisan 19 (.): İran’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62\'ye yükseldi.

İran\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 62\'ye Yükseldi

Tahran, 3 Nisan 19 (.): İran’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62\'ye yükseldi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:49
İran\'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 62\'ye Yükseldi

Tahran, 3 Nisan 19 (.): İran’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, açıklamasında, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 21, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan'da 5, Hemedan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Huzistan ve Kermanşah eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 62 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiği ve ilçeye bağlı 96 köyün boşaltıldığı belirtildi.

İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere İşçi Partisi Liderinin Posteri Atış Taliminde Kullanıldı, Savunma Bakanlığı Soruşturma Başlattı
İngiltere İşçi Partisi Liderinin Posteri Atış Taliminde Kullanıldı, Savunma Bakanlığı Soruşturma Başlattı
Brent petrolün varili 70 doları aştı
Brent petrolün varili 70 doları aştı
Ab'den İngiliz Parlamentosuna Çağrı
Ab'den İngiliz Parlamentosuna Çağrı
Roma'da Romanlara ırkçı tepki
Roma'da Romanlara ırkçı tepki
İngiltere'de Jeremy Corbyn'in fotoğrafıyla atış talimine inceleme
İngiltere'de Jeremy Corbyn'in fotoğrafıyla atış talimine inceleme
Çin, genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü geliştirdi
Çin, genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü geliştirdi
Nato 70'inci Yıldönümünü Kutluyor
Nato 70'inci Yıldönümünü Kutluyor
Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Pakistan Hindistan'ın Anti-uydu Denemesinden
Pakistan Hindistan'ın Anti-uydu Denemesinden "endişeli"
İran'a “İngiltere'ye siber saldırı“ suçlaması
İran'a “İngiltere'ye siber saldırı“ suçlaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim