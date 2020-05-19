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İran\'da Yolsuzluktan Suçlanan Evli Çift İdam Cezasına Çarptırıldı

İstanbul, 19 Mayıs 20 (.): İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, döviz kaçakçılığı, kara para aklama gibi çeşitli suçlara karışan İranlı evli çiftin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.    

19 Mayıs 2020 Salı 14:13
İran\'da Yolsuzluktan Suçlanan Evli Çift İdam Cezasına Çarptırıldı
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İstanbul, 19 Mayıs 20 (.): İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, döviz kaçakçılığı, kara para aklama gibi çeşitli suçlara karışan İranlı evli çiftin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.    
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan İsmaili, "Vahid Behzadi ve eşi Necva Laşidayi, döviz kaçakçılığı, kara para aklama, 6 bin 700 otomobil ön alımında yolsuzluk, evde 24 bin 700 sikke ve bir kilo altın bulundurma suçundan idam cezasına çarptırılmışlardır." dedi. 

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İsmaili, söz konusu karar için temyiz yolunun açık olduğunu belirtirken bir diğer yolsuzluk davasından İran Meclisi milletvekillerinden Muhammed Azizi ve Feridun Ahmedi'nin de 61 aya mahkum edildiğini kaydetti.      
(AA/TUĞ/HA)
 

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