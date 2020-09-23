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İran\'da Son 24 Saatte 184 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti

Tahran, 23 Eylül 20 : İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 24 bin 840\'a yükseldi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:00
İran\'da Son 24 Saatte 184 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti
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Tahran, 23 Eylül 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artarak 24 bin 840'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 24 bin 840'a, vaka sayısının da 432 bin 798'e çıktığını aktardı.

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Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 3 bin 948'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari,  sağlığına kavuşanların sayısının da 365 bin 846'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülke genelinde bugüne kadar  3 milyon 828 bin 330 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

(AA/AK/GÜL)

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