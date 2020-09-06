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İran\'da Son 24 Saatte 139 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti

Tahran, 6 Eylül 20 : İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 139 artarak 22 bin 293\'e yükseldi.

06 Eylül 2020 Pazar 16:09
İran\'da Son 24 Saatte 139 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti
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Tahran, 6 Eylül 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 139 artarak 22 bin 293'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1992 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 293'e, vaka sayısının da 386 bin 658'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 722'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 333 bin 900'e ulaştığı bilgisini verdi.

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Lari, ülkede toplam 3 milyon 380 bin 264 kişiye test yapıldığını aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
(AA/EMR/FEZ) 
 

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