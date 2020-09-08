İran\'da Son 24 Saatte 132 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti

Tahran, 8 Eylül 20 : İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 22 bin 542'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 302 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 542'ye, vaka sayısının da 391 bin 112'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 337 bin 414'e ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, ülkede toplam 3 milyon 431 bin 646 kişiye test yapıldığını aktardı.Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.(AA/AK/ŞEB)