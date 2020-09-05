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İran\'da Son 24 Saatte 110 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti

Tahran, 5 Eylül 20 : İran\'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı can kayıplarının sayısı son 24 saatte 110 artarak 22 bin 154\'e yükseldi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:01
İran\'da Son 24 Saatte 110 Kişi Kovid-19\'dan Hayatını Kaybetti
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Tahran, 5 Eylül 20 : İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı can kayıplarının sayısı son 24 saatte 110 artarak 22 bin 154'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 110 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1894 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 154'e, vaka sayısının 384 bin 666'ya çıktığını aktardı.

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Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 708'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 332 bin 131'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 355 bin 152 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

(AA/EMR/FEZ)

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