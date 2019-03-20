İran\'da Sel Felaketi: 3 Ölü

Ankara, 20 Mart 19 : İran'ın kuzeyinde bulunan Mazenderan eyaletinde meydana gelen sel felaketi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Simurg ve Kiyakola kentlerinde cumartesi gününden bu yana devam eden yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Selde bir köy tamamen yok olurken 3 kişi de hayatını kaybetti.

Mazenderan Kriz Merkezi Başkanı Ali Ahmedi, "Simurg ile Kiyakola kenti diğer bölgelere nazaran selden daha fazla etkilendi. Selde, otomobilleri içinde mahsur kalan biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

İran basınına göre, İran Kızılayı Başkanı Mucteba Ekberi de, şu ana kadar bin 591 kişinin selden olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Sele maruz kalan birçok bölge kriz durumundan çıktı ancak arama kurtarma çalışmaları için yardıma ihtiyaç var." diye konuştu.

Ekberi, bölgede bulunan 3 köyün tahliye edildiğini ifade etti.

Mazenderan'da yağışlar perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.

(AA/ÖZ/HÖ)