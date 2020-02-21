İran\'da Seçimlere Katılım Düşük Seyrediyor

ADAYLIĞI "İSLAMİ İLKELERE UYMADIĞI" GEREKÇESİYLE ANAYASAYI KORUYUCULAR KURULU (NİGEHBAN) TARAFINDAN VETO EDİLEN İRAN DEVRİMİ'NİN TEORİSYENLERİNDEN AYETULLAH MURTAZA MUTAHHARİ'NİN OĞLU ESKİ MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI ALİ MUTAHHARİ: "OLUŞACAK YENİ MECLİS'TE HÜKÜMETİN KADERİYLE İLGİLİ CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERİN YAŞANACAĞINI İSE DÜŞÜNMÜYORUM. ÇÜNKÜ EĞER MUHAFAZAKARLAR ÇOK RADİKAL BİR TUTUM BENİMSERLER İSE REHBERLİK (HAMANEY) BUNA İZİN VERMEYECEKTİR"

MUHAFAZAKAR ADAY MUHAMMED HÜSEYNİ: "ELDEKİ VERİLERE GÖRE YENİ MECLİS, MUHAFAZAKARLARIN ELİNDE OLACAK. HALK REFORMİSTLERİN LİSTESİNİ BİLMİYOR. TAHRAN'DA BİLE HALK REFORMİST ADAYLARI TANIMAMAKTAN YAKINIYOR"

REFORMİST ADAY MUHAMMED HADİ İNTİŞARİ: "KEŞKE REFORMİSTLER YAPTIKLARI İŞLERİ HALKA ANLATABİLSEYDİ. NE YAZIK Kİ TAHRAN HALKI YAPILAN İŞLERDEN DAHA AZ HABERDAR OLDU. BU NEDENLE TAHRAN SEÇMENİ KIRGIN VE SEÇİMLERE DAHA AZ KATILIM GÖSTERECEK. SANDIĞA GİDENLER DE GELECEKLERİNDEN ENDİŞELİLER. SANDIĞA OLAN BU KÜSKÜNLÜĞÜN KALICI OLMAMASINI DİLİYORUM"

Tahran, 21 Şubat 20 : İran'da reformistlere yönelik vetolar ve ölümle sonuçlanan koronavirüs vakaları nedeniyle 11. Dönem Meclis seçimlerine katılım düşük seyrediyor.

Meclis'e 35 milletvekili gönderecek olan Tahran'da kayıtlı 9 milyon 500 bin seçmenden öğle saatlerine kadar sadece 500 bin kişi oy kullandı. Ülke genelinde ise 58 milyon seçmenden sandığa gidenlerin sayısı öğle saatlerine kadar yaklaşık 7 milyon oldu.

İran Devrimi'nin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, veto edilmesine rağmen "ülkenin menfaati" için sandığa gittiğini ve halkı da oy kullanmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Mutahhari, şunları kaydetti:

"Seçimlere katılımın yüksek olması, ABD ve İsrail'e iyi bir cevap olacaktır. O yüzden katılımın dikkate değer bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Oluşacak yeni Meclis'te hükümetin kaderiyle ilgili ciddi değişikliklerin yaşanacağını ise düşünmüyorum. Çünkü eğer muhafazakarlar çok radikal bir tutum benimserler ise rehberlik (Hamaney) buna izin vermeyecektir."

Adaylığı "İslami ilkelere uymadığı" gerekçesiyle Anayasayı Koruyucular Kurulu (Nigehban) tarafından veto edilen Mutahhari, "Anayasayı Koruyucular Konseyi, görüş ve düşünceleri nedeniyle benim gibi birçok kişiyi veto etti ancak biz bu ülkenin menfaati için seçimlere katılıyoruz. Halkımızı da sandığa gitmeye teşvik ediyoruz. Aslında vetolar nedeniyle birçok kişi benim gibi durumdan şikayetçi." görüşlerini paylaştı.

"TAHRAN'DA BİLE HALK REFORMİST ADAYLARI TANIMAMAKTAN YAKINIYOR"



Eski Cumhurbaşkanı MahmudAhmedinejad döneminin Kültür Bakanı olan muhafazakar aday Muhammed Hüseyni ise "Eldeki verilere göre yeni Meclis, muhafazakarların elinde olacak. Halk reformistlerin listesini bilmiyor. Tahran'da bile halk reformist adayları tanımamaktan yakınıyor." diye konuştu."10. Dönem Meclisi, İran'da şu ana kadar görev yapan en zayıf meclisti." eleştirisinde bulunan Hüseyni, değişime olan ihtiyacın önceki Meclis tarafından yerine getirilemediğini savundu.Hüseyni, şöyle konuştu:"Hükümete ve diğer yürütme organlarına iyi bir zemin oluşturabilmek için uzman kişiler Meclis'e girmeli. Yöneticilerin konumlarını kötüye kullanmaması ve kurumların görevlerini iyi yapmaları için güçlü bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç var. Bazı yöneticiler tutuklandı. Bu durum, hükümetin iyi atamalar yapmadığını ve Meclis'in de iyi kontrol etmediğini gösteriyor.""TAHRAN SEÇMENİ KIRGIN VE SEÇİMLERE DAHA AZ KATILIM GÖSTERECEK"Reformist aday Muhammed Hadi İntişari ise reformistlerin 10. Dönem Meclisinde birçok iş yaptığını ancak basının bunlara yeterince yer vermediğini savundu.Reformistlerin yaptıkları çalışmaları halka anlatması noktasında yetersiz kaldığını dile getiren İntişari, şu değerlendirmede bulundu:"Keşke reformistler yaptıkları işleri halka anlatabilseydi. Ne yazık ki Tahran halkı yapılan işlerden daha az haberdar oldu. Bu nedenle Tahran seçmeni kırgın ve seçimlere daha az katılım gösterecek. Sandığa gidenler de geleceklerinden endişeliler. Sandığa olan bu küskünlüğün kalıcı olmamasını diliyorum."(AA/ÖZ/ŞEB)