İran\'da Sahte Kovid-19 Aşısı Satmakla Suçlanan 5 Kişi Tutuklandı

Ankara, 12 Eylül 20 (.): İran'ın başkenti Tahran'da sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satmakla suçlanan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Batı Tahran Emniyet Müdürü Muhsin Hançerli Şehriyar ilçesinde sahte Kovid-19 aşısı satan bir çetenin çökertildiğini belirterek 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Hançerli, söz konusu çetenin aşıları "Remdesivir" ismiyle satışa sunduğunu ve her aşıyı yaklaşık 450 milyon riyale (yaklaşık 2 bin dolar) sattıklarını kaydetti.
Halkı dolandırıcılara karşı uyaran Hançerli, sahte Kovid-19 aşısı satılan 6 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, nihai ölüm nedeninin adli tıp makamlarınca açıklanması gerektiğini söyledi.
Daha önce de Tahran'da sosyal medya üzerinden sahte Kovid-19 aşısı için ön satış yapan bir kişi tutuklanmıştı.
(AA/TUĞ/ŞEB)