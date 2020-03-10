İran\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 33\'e Yükseldi

Tahran, 10 Mart 20 (.): İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
İran devlet medyasındaki haberlere göre, Huzistan’ın merkez şehri Ahvaz’da 6 kişinin daha ölmesiyle eyalet genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya, zehirlenenlerin sayısı da 265'e çıktı.
Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini ifade etmişti.
(AA/TUĞ/ÖK)