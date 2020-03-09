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İran\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 27\'ye Yükseldi

Tahran, 9 Mart 20 (TAK): İran\'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27\'ye yükseldi.

İran\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 27\'ye Yükseldi

Tahran, 9 Mart 20 (TAK): İran\'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27\'ye yükseldi.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:40
İran\'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 27\'ye Yükseldi
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Tahran, 9 Mart 20 (TAK): İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.
"ALKOLÜN KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ" SÖYLENTİLERİ SAHTE İÇKİ TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

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Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.
 Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti.
(AA/FG)
 

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