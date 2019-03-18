Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104198
ALTIN
229.016
DOLAR
5.4559
STERLİN
7.2432
EURO
6.1951
Meclis toplandı
MECLİS TOPLANDI 
Kıb-Tek 3 zamanlı tarife başlatıyor
KIB-TEK 3 ZAMANLI TARİFE BAŞLATIYOR
Kurt tutuksuz yargılancak
KURT TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlıları 8 gün daha tutuklu kalacak
CİNAYET ZANLILARI 8 GÜN DAHA...
banner307

İran\'da Kum Fırtınası Toz Miktarını 25 Kat Arttırdı

İstanbul, 18 Mart 19 : İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 25 katına çıktı.

İran\'da Kum Fırtınası Toz Miktarını 25 Kat Arttırdı

İstanbul, 18 Mart 19 : İran\'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 25 katına çıktı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
İran\'da Kum Fırtınası Toz Miktarını 25 Kat Arttırdı


İstanbul, 18 Mart 19 : İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz miktarı normal değerlerin 25 katına çıktı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zahidan Meteoroloji Müdürü Muhsin Bestani, Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Bestani, "Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kum fırtınası havadaki toz miktarını 25 kat arttırdı." dedi.
Görüş mesafesinin Uluslararası Zahidan Havalimanı'nda 500 metreye kadar düştüğünü belirten Bestani, toz bulutunun meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin ise 3 bin 817 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti.
ZABUL KENTİNDE TOZ MİKTARI 9,5 KAT ARTTI
Zahidan Meteoroloji Müdürü Bestani, aynı eyalete bağlı Zabul kentinde de kum fırtınasının etkili olduğunu belirtti.
Saatte hızı 76 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle hava kirliliği derecesinin bin 456 mikrogram/metreküpe ulaştığını aktaran Bestani, havadaki toz miktarının normal değerlerin 9,5 katına çıktığını, Zabul Havalimanı''ndaki görüş mesafesinin ise 2 bin 500 metreye düştüğünü kaydetti.
(AA/RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 yıl önce dondurulan koç spermleri başarılı bir şekilde döllendi
50 yıl önce dondurulan koç spermleri başarılı bir şekilde döllendi
Çin: Uygurlar Türklerin soyundan gelmiyor
Çin: Uygurlar Türklerin soyundan gelmiyor
Yeni Zelandalılar ellerindeki silahları polise teslim ediyor
Yeni Zelandalılar ellerindeki silahları polise teslim ediyor
Sahte ürünlerde Türkiye, Çin, Hong Kong’un arkasından 3. sırada
Sahte ürünlerde Türkiye, Çin, Hong Kong’un arkasından 3. sırada
Hollanda’da silahlı Saldırı..
Hollanda’da silahlı Saldırı..
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tren Kazası: 32 Ölü, 82 Yaralı Var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tren Kazası: 32 Ölü, 82 Yaralı Var
Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30 Milyon Dolarlık Kredi
Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30 Milyon Dolarlık Kredi
Türkiye'nin Bilinen İlk Fotoğrafları New York'ta Sergileniyor
Türkiye'nin Bilinen İlk Fotoğrafları New York'ta Sergileniyor
İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru
İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim