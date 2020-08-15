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İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 161 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul, 15 Ağustos 20 : İran\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 19 bin 492\'ye yükseldi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:27
İran\'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 161 Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul, 15 Ağustos 20 : İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 161 artarak 19 bin 492'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 245 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 492'ye, vaka sayısının da 341 bin 70'e çıktığını aktardı.

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Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 911'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 295 bin 630'a ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 836 bin 252 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

(AA/ÖZ/GÜL)

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